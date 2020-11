Cher in Pakistan per salvare Kaavan: la storia (Di sabato 28 novembre 2020) L’empatia ha spinto Cher in Pakistan. In psicologia, l’empatia non è altro che la capacità propria dell’essere umano di sentire il dolore altrui. La radice di questa parola deriva dal greco. La possiamo suddividere in due. “??” (En), significa “dentro”, mentre “??????” (Patia) sta per “sofferenza”. Mettendo insieme i pezzi otteniamo dunque “dentro alla sofferenza”. Non è sempre facile tuffarsi dentro quest’emozione. Anzi, si tende a scansarla. Nessuno vuole soffrire. A volte sembra addirittura che in qualche modo si debba avere una sorta d’autorizzazione a soffrire. Il mondo ti vuole felice. Desidera vederti con un sorriso smagliante sul volto. Anche quando ti senti morire dentro. Invece anche la sua sofferenza ha la sua utilità. E ascoltarla, godersi ogni tanto le proprie lacrime, può donarci insegnamenti importanti. Perché Cher è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) L’empatia ha spintoin. In psicologia, l’empatia non è altro che la capacità propria dell’essere umano di sentire il dolore altrui. La radice di questa parola deriva dal greco. La possiamo suddividere in due. “??” (En), significa “dentro”, mentre “??????” (Patia) sta per “sofferenza”. Mettendo insieme i pezzi otteniamo dunque “dentro alla sofferenza”. Non è sempre facile tuffarsi dentro quest’emozione. Anzi, si tende a scansarla. Nessuno vuole soffrire. A volte sembra addirittura che in qualche modo si debba avere una sorta d’autorizzazione a soffrire. Il mondo ti vuole felice. Desidera vederti con un sorriso smagliante sul volto. Anche quando ti senti morire dentro. Invece anche la sua sofferenza ha la sua utilità. E ascoltarla, godersi ogni tanto le proprie lacrime, può donarci insegnamenti importanti. Perchéè ...

iavaronegrazia : RT @repubblica: Pakistan, l'elefante 'più solo al mondo' trova casa in Cambogia. Per lui si era mobilitata anche Cher [aggiornamento delle… - repubblica : Pakistan, l'elefante 'più solo al mondo' trova casa in Cambogia. Per lui si era mobilitata anche Cher [aggiornament… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pakistan, l'elefante 'più solo al mondo' trova casa in Cambogia. Per lui si era mobilitata anche Cher - repubblica : Pakistan, l'elefante 'più solo al mondo' trova casa in Cambogia. Per lui si era mobilitata anche Cher - DonaDove : RT @RaiNews: Lieto fine per una storia che ha fatto il giro del mondo al grido #FreeKavaan. Solo e depresso, l'animale ha vissuto per 35 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Cher Pakistan Kaavan, l'elefante più solo del mondo, è libero e Cher vola in Pakistan per festeggiare Rai News Cher in Pakistan per salvare Kaavan: la storia

Cher si reca in Pakistan. Perché? Quale storia l'ha condotta fin qui? Ecco una vicenda che vi farà riflettere. Leggiamola insieme.

Pakistan, l'elefante "più solo al mondo" trova casa in Cambogia. Per lui si era mobilitata anche Cher

After years of campaigning by animal rights advocates and pop star Cher, Pakistan's lonely elephant Kaavan ?? is finally set to be airlifted to an elephant sanctuary in Cambodia ...

Cher si reca in Pakistan. Perché? Quale storia l'ha condotta fin qui? Ecco una vicenda che vi farà riflettere. Leggiamola insieme.After years of campaigning by animal rights advocates and pop star Cher, Pakistan's lonely elephant Kaavan ?? is finally set to be airlifted to an elephant sanctuary in Cambodia ...