Assassinio scienziato iraniano: “Gli Stati Uniti hanno ucciso un figlio dell’Iran” (Di sabato 28 novembre 2020) Mohsen Fakhrizadeh, uno degli scienziati nucleari di punta iraniani, è stato assassinato. Secondo Hassan Rohani i colpevoli sono gli israeliani, alleati con gli Stati Uniti d’America. Il News York Times afferma che c’è Israele dietro l’Assassinio dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh. Secondo il quotidiano statunitense “non è chiaro quanto gli Usa sapessero in anticipo dell’operazione. Ma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Mohsen Fakhrizadeh, uno degli scienziati nucleari di punta iraniani, è stato assassinato. Secondo Hassan Rohani i colpevoli sono gli israeliani, alleati con glid’America. Il News York Times afferma che c’è Israele dietro l’delloMohsen Fakhrizadeh. Secondo il quotidiano statunitense “non è chiaro quanto gli Usa sapessero in anticipo dell’operazione. Ma L'articolo proviene da Inews.it.

LPincia : RT @TELADOIOLANIUS: #Biden : il Presidente ombra di #Obama . Tutti gli incarichi strategici agli uomini dell’ex Presidente. L’assassinio de… - styefin : RT @sergio_scorza: Il Center for Arms Control and Non-Proliferation stima che #Israele possiede circa 90 testate nucleari. Ma Netanyahu dic… - TELADOIOLANIUS : #Biden : il Presidente ombra di #Obama . Tutti gli incarichi strategici agli uomini dell’ex Presidente. L’assassini… - MichelinoSaitta : -Bastiano... -Dimmi Saruzzo -Il New York Times afferma che dietro l'assassinio dello scienziato iraniano Mohsen Fak… - RadioItaliaIRIB : Relatrice Onu: l'assassinio dello scienziato iraniano violazione della Carta delle Nazioni Unite -