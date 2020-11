(Di sabato 28 novembre 2020) AGI - La giustizia argentina ha aperto un'per determinare se ci sia stata negligenza nelladi Diego, ovvero accertare se l'ex calciatore abbia ricevuto cure e soccorsi necessari. Per la famiglia "ci sono irregolarità"di"Ci sono già irregolarità", ha detto all'AFP un membro della famiglia. A poche ore dalla sua, l'avvocato e amico di, Matias Morla, aveva denunciato il fatto "che l'ambulanza ha impiegato più di mezz'ora per arrivare alla casa" dove si trovava il paziente. Ha avvertito che sarebbe andato "fino alla fine". Ma né lui né alcun membro della sua famiglia ha ancora presentato una denuncia, ha detto una fonte giudiziaria all'AFP. "L'è stata ...

cannedcat : Aperta indagine sulla morte di Maradona - angelo33189429 : @lacurvadigauss @EugenioGiani A prescindere che il meccanismo di valutazione a mio avviso è “un’italianata”,però ti… - Libero_official : La ricostruzione dell'infermiera: prima dice che #Maradona era stato trovato ancora vivo, poi ritratta. Perché? La… - FernandDurand3 : RT @FernandDurand3: ??Inchiesta aperta fino al 31 dicembre.?? Tre buoni motivi per cui un fumatore deve partecipare all'indagine ETHRA sui co… - Calcio_Casteddu : La morte di #Maradona: partite indagini su più fronti #CalcioCasteddu -

Ultime Notizie dalla rete : Aperta indagine

Sull'incidente è stata aperta un'indagine, diretta dal pubblico ministero Alessandra Liverani. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Buenos Aires, 28 novembre 2020 - Sono due le inchieste aperte dalla magistratura argentina legate alla morte di Diego Armando Maradona, che da giovedì sera riposa, non proprio in pace, nel Jardin de B ...