AD10S Diego su Rai 1 | l’omaggio a Diego Maradona stasera in tv 28 novembre

RaiUno : “AD10S Diego” una serata speciale in ricordo di #DiegoArmandoMaradona con una raccolta delle più belle immagini che… - VioBebe : Se sembra impossibile allora si può fare: ce lo hai insegnato anche tu, Diego! ?????? #Maradona #D10S #AD10S… - fanpage : #Maradona, Rai1 dedica il sabato sera al Pibe de Oro ?? - ArgentinaLecce : RT @OfficialUSLecce: #AD10S Diego Armando #Maradona ... il gol vittoria il nostro 10 Pippo Falco lo ha voluto dedicare all’immenso NUMERO 1… - bruerne : RT @RaiUno: “AD10S Diego” una serata speciale in ricordo di #DiegoArmandoMaradona con una raccolta delle più belle immagini che la #Rai ha… -

Ultime Notizie dalla rete : AD10S Diego

In vista della partita Lazio-Udinese, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi presenta la gara di domani all'Olimpico di Roma ...La scomparsa di Maradona ha scosso il mondo del calcio e la Lazio ha deciso di rendere omaggio a Diego scendendo in campo contro l'Udinese con una maglia speciale in memoria del Pibe de Oro con la scr ...