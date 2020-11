Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Davide Donadei (Di venerdì 27 novembre 2020) Ormai appare chiaro che la scelta di Davide Donadei è tra due corteggiatrici: Beatrice Buonocore, amatissima dal pubblico e anche da Maria De Filippi, e Chiara Rabbi. Le ha baciate entrambe con passione, ma di puntata in puntata la sua preferenza sembra andare alla prima. La scelta probabilmente avverrà subito dopo Natale, anche perché, intervistato da Uomini e Donne Magazine, Davide ha sottolineato come non si senta assolutamente pronto a farla: è indeciso e in difficoltà, ma ha ammesso di fidarsi molto di Beatrice e di sentire i sentimenti per lei crescere giorno dopo giorno. Non altrettanto positive sono state le parole nei confronti di Chiara Rabbi. “Fin dalla prima esterna ho provato delle sensazioni importanti per lei e quelle emozioni mi erano rimaste addosso” ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 novembre 2020) Ormai appare chiaro che ladiè tra due corteggiatrici: Beatrice Buonocore, amatissima dal pubblico e anche da Maria De Filippi, e Chiara Rabbi. Le ha baciate entrambe con passione, ma di puntata in puntata la sua preferenza sembra andare alla prima. Laprobabilmente avverrà subito dopo Natale, anche perché, intervistato daMagazine,ha sottolineato come non si senta assolutamente pronto a farla: è indeciso e in difficoltà, ma ha ammesso di fidarsi molto di Beatrice e di sentire i sentimenti per lei crescere giorno dopo giorno. Non altrettanto positive sono state le parole nei confronti di Chiara Rabbi. “Fin dalla prima esterna ho provato delle sensazioni importanti per lei e quelle emozioni mi erano rimaste addosso” ...

