Tutti a vivere in montagna con l’aiuto della Regione Emilia-Romagna

(Di venerdì 27 novembre 2020) BOLOGNA – Poco più che trentenni, quasi tutti con figli piccoli. Hanno comprato e ristruttureranno delle case in Appennino con i fondi dell’Emilia-Romagna: 10 milioni stanziati la scorsa primavera dalla Regione, nel pieno dell’emergenza sanitaria, per cercare di fermare il progressivo spopolamento delle montagne emiliano-romagnole. ADESIONE BEN OLTRE LE ASPETTATIVE

Simo_Ventura : Caro Diego, sto piangendo, ma le mie sono lacrime amare. Senza dubbio sarai sempre il più grande calciatore di tutt… - peppeprovenzano : 11 anni fa veniva assassinata #LeaGarofalo, collaboratrice di giustizia, madre di Denise. Ha combattuto la ‘ndrangh… - LCuccarini : Da poco, è finita la seconda puntata di @AmiciUfficiale: il percorso di tutti i ragazzi è appena cominciato. C’è ta… - Azizzamri2 : in attesa del autorizzazione il migliore regalo che potete fare ai vostri cari ,a noi infermieri ai medici ,agli an… - 93RAINBERRYLWT : RT @jnoshame: antis e larry hanno rotto il cazzo allo stesso livello, entrambi attacano quando potreste semplicemente godervi i contenuti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti vivere

Dire

Sei alla ricerca degli addobbi natalizi perfetti per decorare la tua casa? Scopri le offerte promosse da Amazon per il Black Friday e completa i tuoi acquisti!La diaspora degli eletti del Movimento: la maggioranza è nel misto, ma molti hanno trovato casa altrove e oggi sono di fatto in ogni gruppo parlamentare, dalla Lega a Iv ...