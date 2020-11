Storie di un’altra estate | tra emozioni e riflessioni Diodato debutta su RaiPlay

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 27 novembre 2020)Il 2020 sarà un anno da dimenticare per buona parte della popolazione mondiale, ma non certo per. Il cantante è, infatti, l'unico artista italiano ad aver nello stesso anno vinto il Festival di Sanremo, il Premio della critica Mia Martini, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web e il Premio Lunezia con il brano Fai Rumore (doppio disco di Platino), ma anche il David di Donatello, il Nastro d'Argento, il Ciak d'Oro del pubblico e il Soundtrack Stars Award con Che vita Meravigliosa, brano utilizzato come colonna sonora del film La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek. Come se non bastasse, lo scorso 8 novembre agli MTV Europe Music Awards ha trionfato come Best Italian Act. Un anno d'oro per l'artista originario di Taranto ma romano d'adozione