Sei vittima o carnefice

(Di venerdì 27 novembre 2020) Le relazioni tossiche non riguardano solo i rapporti amorosi, ma anche familiari e amici. Non è quasi mai semplice uscire da questo tunnel ma diciamo che avere la consapevolezza che la relazione non sia sana è sicuramente il primo importante passo da fare. Ma come si cade nella tela di un rapporto tossico? Magari la persona che abbiamo davanti si presenta in modo diverso da come è realmente, per rivelare poi il proprio vero essere dopo diverso tempo. E allora, come riconoscere questi soggetti? Ci sono campanelli d’allarme che dovrebbero farci drizzare le antenne. Il primo indizio è: la persona vi idealizza. Sì, questo potrebbe lusingarvi ma il realtà indica la sua incapacità di trattarvi come essere umano. Per seguire la pillola di Mindfulness “”, clicca e ascolta qui