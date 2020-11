Sci di fondo oggi, Sprint Ruka 2020: orari, tv, programma, streaming, pettorali di partenza (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, vedrà scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la Sprint odierna, in tecnica classica. Saranno sette gli italiani in gara: tra gli uomini al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli, tra le donne Greta Laurent, Lucia Scardoni e Anna Comarella. Le qualificazioni scatteranno alle ore 10.00 italiane, mentre le fasi finali partiranno alle ore 12.30 italiane. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci di, venerdì 27 novembre, vedrà scattare la Coppa del Mondo-2021 in Finlandia: asi terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per laodierna, in tecnica classica. Saranno sette gli italiani in gara: tra gli uomini al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli, tra le donne Greta Laurent, Lucia Scardoni e Anna Comarella. Le qualificazioni scatteranno alle ore 10.00 italiane, mentre le fasi finali partiranno alle ore 12.30 italiane. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA ...

Dagli interrogativi del vice campione olimpico alla voglia di riscatto di De Fabiani, le dichiarazioni degli azzurri del fondo alla vigilia della prima gara stagionale.

Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, vedrà scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio ...

