Sassuolo-Inter, De Zerbi in conferenza: "Noi migliorati nell'attenzione e domani ne servirà molta" Roberto De Zerbi in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Inter Giornata di vigilia per il Sassuolo di Roberto De Zerbi che domani ospiterà l'Inter al Mapei Stadium nella nona giornata della Serie A 2020/2021. L'allenatore dei neroverdi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. L'Inter? E' una grande squadra, una delle più forti in Italia, al di là del momento, noi invece rimaniamo una squadra che sta cercando di fare qualcosa di più di quello che era nelle aspettative, ma non ci deve spostare nulla nel coraggio di fare risultato. Non andremo all'arrembaggio ma non saremo troppo attendisti o troppo attenti al risultato ma spero che saremo i soliti,

