Pensioni di invalidità 2020 | prosegue la battaglia per l’aumento nel range 74-99%

(Di venerdì 27 novembre 2020) Non si placano affatto le polemiche degli invalidi civili parziali che continuano a reclamare giustizia per la loro situazione economica e fisica, non é possibile, dicono all’unisono nello spazio dedicato ai commenti del sito e sui social dove condividiamo gli articoli, che lo Stato faccia questa distinzione tra invalidi di Serie A ed invalidi di Serie B. Chiedono, ed in questo l’Associazione Anmic, sta facendo la sua parte nel supportarli,della pensione dianche per quanti sono neltra il 74 ed il 99%. Il Presidente Nazionale ANMIC-FAND, nelle ultime settimane, attraverso la sua trasmissione Anmic Informa, ha ricordato la proposta di legge già presentata nel 2008 e su cui l’Associazione é tornata a ‘puntare i piedi’. Così Nazaro Pagano: “La politica discuta la nostra proposta di Legge del 2008“, vediamo in ...