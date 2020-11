Maradona, a chi va l'eredità? Tutto l'oro di Diego (Di venerdì 27 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - SabrinaSalerno : I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. #CiaoDiego ?? Forever #Maradona - AntoVitiello : #Maldini ricorda #Maradona: 'Emblematica l'amichevole che gioca ad Acerra su un campo terribile di fango: questa im… - zazoomblog : Maradona a chi va leredità? Tutto loro di Diego - #Maradona #leredità? #Tutto #Diego - PeaquinMarilena : RT @aggravivda: Sono davvero basito per come i TG descrivono tranquillamente il tributo di Napoli a Maradona ed invece quasi criminalizzano… -