La Terra è molto più vicina a un buco nero di quanto pensassimo (Di venerdì 27 novembre 2020) (Foto: ESO/S. Brunier)Siamo più vicini di 2mila anni luce al Sagittarius A*, il buco nero al centro della nostra galassia che ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole, di quanto stimato finora. A raccontarlo è un nuovo studio dei ricercatori di un progetto giapponese di astrometria, branca che si occupa delle misurazioni, posizioni e movimenti dei copri celesti, che hanno messo a punto una nuova mappa tridimensionale della Via Lattea, dimostrando che non solo siamo più vicini al buco nero supermassiccio, ma anche che ci muoviamo a una velocità leggermente superiore di quella stimata fino ad ora. Precisiamo fin da subito che non c'è motivo di preoccuparsi: questi dati, pubblicati su Publications of the Astronomical Society of Japan, non significano che ci stiamo ...

