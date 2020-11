"La realtà non si può negare Nei 5 Stelle due visioni distinte" (Di venerdì 27 novembre 2020) "Io non ritengo utile o possibile, nè tantomeno auspicabile una scissione", spiega ad Affaritaliani.it Antonella Laricchia, ex candidata dei 5 Stelle alla guida della Regione Puglia all'indomani delle sue forti critiche all'accordo tra il suo stesso Movimento e il presidente Michele... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 27 novembre 2020) "Io non ritengo utile o possibile, nè tantomeno auspicabile una scissione", spiega ad Affaritaliani.it Antonella Laricchia, ex candidata dei 5alla guida della Regione Puglia all'indomani delle sue forti critiche all'accordo tra il suo stesso Movimento e il presidente Michele... Segui su affaritaliani.it

RadioItalia : “Ti mostro un mondo che nella realtà non c’è, lasciamo tutti e bye bye…” Bye bye - @NaliOfficial #radioitalialive - BiagioAntonacci : 'Torniamo bambini quando ci pentiamo di essere grandi... perché i bambini colorano e scarabocchiano il mondo in mod… - matteosalvinimi : “Non abituarti a tacere: la tua voce è la tua vita”. Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’impe… - ferillo2 : RT @lameduck1960: Dice il saggio: se decidi che non si può fare nulla contro la dittatura, considerandola in pratica inevitabile, vuol dire… - tolkienistorian : @vlrrmorghulis Forse perché è di lettere classiche? ?? guarda è lo stesso per me quando volevo fare papirologia ma n… -

Ultime Notizie dalla rete : realtà non Black Friday: i consigli di Cisco per acquisti online sicuriCome evitare phishing e truffe durante la stagione degli acquisti online Fortune Italia