Juventus, UFFICIALE: frattura in allenamento per Vrioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli attaccanti convocati da Pirlo per la trasferta di Benevento sono soltanto due: Morata e Dybala. Oltre Cristiano Ronaldo, manca anche Giacomo Vrioni, attaccante classe 98 dell’Under 23 bianconera che in questa stagione è subentrato nella gara pareggiata contro il Verona. Il debutto in serie A risale, però, alla scorsa stagione quando portò a casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli attaccanti convocati da Pirlo per la trasferta di Benevento sono soltanto due: Morata e Dybala. Oltre Cristiano Ronaldo, manca anche Giacomo, attaccante classe 98 dell’Under 23 bianconera che in questa stagione è subentrato nella gara pareggiata contro il Verona. Il debutto in serie A risale, però, alla scorsa stagione quando portò a casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? ??? 20 gennaio 2021 ??? Mapei Stadium di Reggio Emilia Definite data e sede della Supercoppa Italiana… - calciomercatoit : ?? #Juventus, comunicato UFFICIALE: frattura del perone per Giacomo #Vrioni. Il giocatore sarà operato domani +++ - Domenico1oo777 : RT @AppTcf: ?? Ufficiale: #JuventusWomen, in #UWCL contro il Lione si gioca all'Allianz Stadium - ardovig : RT @AppTcf: ?? Ufficiale: #JuventusWomen, in #UWCL contro il Lione si gioca all'Allianz Stadium - GiannijStinson5 : RT @AppTcf: ?? Ufficiale: #JuventusWomen, in #UWCL contro il Lione si gioca all'Allianz Stadium -