Inter | Nainggolan salta il Sassuolo per problemi muscolari

(Di venerdì 27 novembre 2020) Radjanon sarà a disposizione per, gara valida per la 9^ giornata della Serie A TIM a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra. A riportarlo l’in una nota sul sito ufficiale. REPORT Le condizioni di @OfficialRadja https://t.co/H4lM0ikPIF —(@) November 27, 2020 Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Radja Nainggolan si è infortunato prima del match contro il Sassuolo: le condizioni del centrocampista dell'Inter, assente per la trasferta ...Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Conte per Sassuolo-Inter a causa di un affaticamento al soleo destro.