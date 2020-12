Il Pibe de Oro è esistito davvero

Leggi su newsagent

(Di venerdì 27 novembre 2020) Maradona ci ha insegnato a sognare, unendoci nel segno di un giocatore che arrivava in porta palla al piede, in qualsiasi momento, da qualunque posizione del rettangolo verde. Il dio del calcio è diventato unità di misura. A chiunque facesse bene, la gratificazione sarebbe arrivata a livello delde Oro, così come, invece, se qualcuno avesse tentato qualcosa di difficile, gli sarebbe stato detto: “Ma chi ti credi di essere? Maradona?”. Era solo pallone o no? Maradona, gara dopo gara, ci faceva vedere che il gradino tra mondo immaginario e vita vera erapiccolo, un piccolo livello da scavalcare. Bisognava “solo” fantasticare di più. E fu proprio ilde Oro ad avvicinarci all’impossibile, da buon fuoriclasse quale era, ma al tempo stesso uno di noi. L’arrivo al Napoli È la stagione 1984/1985. Diego arriva in una giornata ...