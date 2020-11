Il 18% degli uomini soffre di infertilità (Di venerdì 27 novembre 2020) L’infertilità maschile è un tema poco discusso, ma circa il 18% degli uomini ne soffre: uno su quattro sottostima la diffusione del fenomeno Novembre è il mese dedicato alla prevenzione della salute maschile. Argomento cui la maggior parte degli uomini non dedica la dovuta attenzione, se non all’insorgere di determinate patologie oppure al raggiungimento di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) L’maschile è un tema poco discusso, ma circa il 18%ne: uno su quattro sottostima la diffusione del fenomeno Novembre è il mese dedicato alla prevenzione della salute maschile. Argomento cui la maggior partenon dedica la dovuta attenzione, se non all’insorgere di determinate patologie oppure al raggiungimento di… L'articolo Corriere Nazionale.

chetempochefa : 'La situazione è molto seria, non può essere sottovalutata. Da due settimane vediamo però degli elementi in controt… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - ilpost : Qui trovate il programma e la lista degli ospiti, con un bel po’ di nomi notevoli, tra cui Eva Cantarella, Andrea M… - AngeliPaolo : @Twittaia1 @Matte_Schiavon Intanto tengono chiuso nei fine settimana, così negli altri giorni tra le 18 e le 19:30… - sergionebg : #BeatriceLorenzin con 18 K€ al mese senza contare i vari benefit potrebbe anche starsene a casa tranquillamente , r… -