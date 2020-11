Diego Dalla Palma: ‘Un prete abusò di me a 15 anni’ (Di venerdì 27 novembre 2020) “Ero un bimbo gracile, effemminato, sensibile, e perciò pesantemente bullizzato Fui mandato a una scuola d’arte a Venezia con convitto dai preti Lì ho avuto le attenzioni di un prete enorme, di 120 chili, padre Ugo di Gubbio. Ma ho il vantaggio di non ricordare con rancore, non lo odio”. Chi parla è Diego Dalla Palma, il celebre truccatore che in questi giorni ha spento 70 candeline. Intervistato dal Corriere della Sera ripercorre le tappe salienti della sua carriera ma anche della sua vita, abusi compresi. Diego Dalla Palma e gli abusi Le attenzioni del prete iniziarono quando Della Palma aveva 15 anni e proseguirono per due anni: “A casa non lo dissi, mamma mi avrebbe dato due ceffoni, per lei, i preti erano solo buoni. Ma io ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 27 novembre 2020) “Ero un bimbo gracile, effemminato, sensibile, e perciò pesantemente bullizzato Fui mandato a una scuola d’arte a Venezia con convitto dai preti Lì ho avuto le attenzioni di unenorme, di 120 chili, padre Ugo di Gubbio. Ma ho il vantaggio di non ricordare con rancore, non lo odio”. Chi parla è, il celebre truccatore che in questi giorni ha spento 70 candeline. Intervistato dal Corriere della Sera ripercorre le tappe salienti della sua carriera ma anche della sua vita, abusi compresi.e gli abusi Le attenzioni deliniziarono quando Dellaaveva 15 anni e proseguirono per due anni: “A casa non lo dissi, mamma mi avrebbe dato due ceffoni, per lei, i preti erano solo buoni. Ma io ...

