Buone pratiche e falsi miti | come vestire sostenibile evitando le trappole

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 27 novembre 2020) Meglio il poliestere del cotone, non tutto il “Made in Italy” è davvero italiano e non tutto il fast fashion (la moda di rapido consumo) è da demonizzare, ma comprare meno è indispensabile. Alberto Saccavini giovedì 3 dicembre sarà per “Tierra!”