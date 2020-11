‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari annuncia la fine della storia con Vincenzo Ferrara: le sue parole (Di venerdì 27 novembre 2020) La storica opinionista Tina Cipollari ha condiviso un annuncio importante sui social. Dopo la fine del suo lungo matrimonio con Kiko Nalli, la bionda ex tronista aveva poi ritrovato l’amore con un uomo, Vincenzo, con cui veniva spesso paparazzata. Pochi minuti fa, però, Tina ha voluto fare un importante annuncio ai suoi seguaci: tra lei e Vincenzo non c’è più alcun legame. Ecco quanto scritto dall’opinionista di Uomini e Donne: Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 novembre 2020) La storica opinionistaha condiviso un annuncio importante sui social. Dopo ladel suo lungo matrimonio con Kiko Nalli, la bionda ex tronista aveva poi ritrovato l’amore con un uomo,, con cui veniva spesso paparazzata. Pochi minuti fa, però,ha voluto fare un importante annuncio ai suoi seguaci: tra lei enon c’è più alcun legame. Ecco quanto scritto dall’opinionista di Uomini e Donne: Eccomi qui, nonostante non ami molto parlaremia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me eè finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - CardRavasi : “Servono molte donne ridenti e potenti che parlino alle bambine e molti uomini educati fin da piccoli a rispettarle… - AlbieriGabriele : RT @parentetweet: Io non sono maschilista né femminista, sono meritocratico: se dovessi scegliere tra 10 curriculum, può darsi prenderei 5… - jnoshame : nessuno dice che gli uomini non subiscano violenza ciò che si afferma è la frequenza e la facilità con quale avvien… -