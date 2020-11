Traffico Roma del 26-11-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazioneincolonnato sulla tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni Più avanti si rallenta tra via dei Monti Tiburtini lo svincolo perL'Aquila incidente sulla via Flaminia all'altezza di via Bomarzo e poi sulla Prenestina in prossimità di via del Pigneto verso piazzale Prenestino code pere lavori sulla via Salaria tra via Cortona e vi spara Verso il raccordo anulare ilnella mente anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione ostia