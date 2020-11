'Per ora niente figli, faccio rock'n roll ma... esiste anche il congelamento degli ovuli' (Di giovedì 26 novembre 2020) Gli uomini? 'Li terrorizzo', racconta Emma Marrone in una lunga intervista a 'Il Messaggero', dove rivendica il suo diritto (e quello di tutte le donne) di diventare madre quando e se lo vorrà: 'Io ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 novembre 2020) Gli uomini? 'Li terrorizzo', racconta Emma Marrone in una lunga intervista a 'Il Messaggero', dove rivendica il suo diritto (e quello di tutte le donne) di diventare madre quando e se lo vorrà: 'Io ...

sscnapoli : Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? O… - civati : Chissà se i “liberali” che dirigono giornali e tv e governano il paese (pochi) vorranno farci sapere che cosa ne pe… - CarloCalenda : Il #RecoveryFund è l’ultima grande occasione per pianificare il futuro di un paese che si sta rattrappendo. L’unica… - lugdushdavalo : Ha spiegato cos’è quella cosa di cui tutti parlano in segreto! Si è fatto un nome, ed ora ha deciso di rendere ques… - MaxMiglietta2 : RT @GiorgiaMeloni: L’ho sempre detto che il #M5S era tutto fumo. Ora sembrerebbe che questo fumo fosse ben pagato dalle lobby del tabacco.… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ora Traghetti, Corsini dà lo stop agli aumenti: «Le tariffe per ora non saranno toccate» Il Tirreno Berlusconi: «Accolte nostre proposte, votiamo sì allo scostamento». Incognita Fdi e Lega

Discussione in corso alla Camera. Malgrado l’impegno del centrodestra ad una «posizione unitaria», non sembra escluso un voto in ordine sparso. Lega e Fdi restano freddi e fino a mercoledì sembravano ...

La cooperazione internazionale è sparita dalla Legge di Bilancio

Sorprende la visione strettamente nazionale della crisi globale contenuta nella legge di bilancio. Alle disuguaglianze interne generatrici di fragilità, corrispondono crescenti disuguaglianze globali ...

Discussione in corso alla Camera. Malgrado l’impegno del centrodestra ad una «posizione unitaria», non sembra escluso un voto in ordine sparso. Lega e Fdi restano freddi e fino a mercoledì sembravano ...Sorprende la visione strettamente nazionale della crisi globale contenuta nella legge di bilancio. Alle disuguaglianze interne generatrici di fragilità, corrispondono crescenti disuguaglianze globali ...