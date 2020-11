Maradona | Barbara d’Urso commossa fa una rivelazione sul figlio Diego Armando Jr

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia della morte di, scomparso all’età di 60 anni dopo un ricovero e un intervento chirurgico in Argentina, è piombata in diretta negli studi di Pomeriggio 5. A dare l’annuncio una, prima fare di unasulJr, ricongiuntosi al genitore pochi anni fa proprio grazie alla sua trasmissione. Morte di: le parole diLa morte diè stato un colpo durissimo per tifosi, fan e per chi ne ha incrociato la luce e le ombre durante il suo percorso. Nel ...