Ilaria Cucchi | “Stefano è morto da solo come un cane”

ROMA – "È morto da solo. Con nessuno a cui importasse nulla di lui e pensando che la sua famiglia, che c'era sempre stata, lo avesse abbandonato. Non perdonerò mai che mio fratello Stefano sia morto tra dolori atroci, da solo, solo come un cane". A parlare, nell'aula bunker di Rebibbia è Ilaria, sorella di Stefano Cucchi, ascoltata come testimone nel processo a carico dei carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra romano, portato in caserma per droga, pestato e morto nell'ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto. Ilaria, ripercorrendo i momenti in cui lei e la sua famiglia hanno appreso della morte di Stefano, ha mostrato alla corte la grande foto con il volto tumefatto di Stefano.

"E' morto tra atroci sofferenze, convinto che lo avessimo abbandonato. Quando l'ho visto all'obitorio era sotto una teca, ho allungato la ...

