Grande Fratello Vip: entra un nuovo concorrente che conosce bene la casa (Di giovedì 26 novembre 2020) Stando ai recenti gossip, sembrerebbe che Filippo Nardi, concorrente del Gf Nip della seconda edizione, stia per entrare nella casa Foto Instagram Dopo 19 lunghi anni, Filippo Nardi potrebbe di nuovo varcare la porta rossa ed entrare nella casa più spiata d'Italia, questa volta, però, come vip. Filippo prese parte alla seconda edizione del Gf Nip, condotto da Daria Bignardi. Come dimenticare la sua permanenza sebbene siano passati 19 anni? Infatti è rimasto nella storia il momento in cui, arrabbiato con la produzione per la mancanza di cibo e sigarette, decise di abbandonare la casa dopo soli pochi giorni di permanenza, ma grazie a quello sfogo in diretta, divenne famoso.

