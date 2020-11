Gesù può nascere 2 ore prima Sarà coprifuoco pure a Natale?

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Francesca Galicibambino questopotrebbealle 22, o alle 21, del 24 dicembre: è quanto affermato dal ministro Francesco Boccia durante la riunione con gli enti locali Queste sono ore decisive per l'immediato futuro del Paese. I ministri hanno discusso sulle prossime misure, che dovrebbero entrare in vigore dal 4 dicembre essere valide per il periodo natalizio. Alcune regioni dovrebbero passare da rosse ad arancioni, con un downgrade che ne certifica il miglioramento, altre rischano di passare da arancioni a rosse a causa del peggioramento della situazione epidemica. Tutti, però, aspettano le indicazioni in merito al, anche se ormai è chiaro a tutti che saranno feste sotto tono rispetto agli anni scorsi. Il ministro Francesco Boccia sta incontrando gli enti locali per discutere ...