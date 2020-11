F2 | GP Bahrain | Schumi jr a caccia del titolo | ecco classifica ed orari

(Di giovedì 26 novembre 2020) Rush finale per la Formula 2 , che nel doppio appuntamento inscoprirà il nome del campione 2020. Mick Schumacher è leader dellaed in questo fine settimana ha tra le mani il primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain Schumi

Questa la classifica di chi nelle due prove in Bahrain si giocherà il titolo della serie cadetta, il tutto mentre alcuni piloti dovranno fare i conti con le trattative per il loro futuro.Mick Schumacher ha 28 punti di vantaggio su Callum Ilott ma sente di non avere il titolo in tasca: in Bahrain ci sono in palio 96 punti ...