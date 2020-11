Covid, pediatri (Sip): ecco quanti bambini sono morti per colpa del virus (Di giovedì 26 novembre 2020) Alessandro Nunziati Sulla base degli ultimi dati forniti dall’Istituto superiore di sanità, aggiornati al 18 novembre, la Società italiana di pediatri (Sip) ha fornito i dati relativi agli Under 19 da marzo ad oggi. Secondo la Sip, i bambini e i ragazzi (da 0 a 19 anni) morti in Italia dall’inizio dell’epidemia sono stati 8, mentre il Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 26 novembre 2020) Alessandro Nunziati Sulla base degli ultimi dati forniti dall’Istituto superiore di sanità, aggiornati al 18 novembre, la Società italiana di(Sip) ha fornito i dati relativi agli Under 19 da marzo ad oggi. Secondo la Sip, ie i ragazzi (da 0 a 19 anni)in Italia dall’inizio dell’epidemiastati 8, mentre il Impronta Unika.

GramsciAG : RT @RaiNews: Sono 8 le vittime del Covid in Italia registrati nella fascia 0-19 anni dall'inizio della pandemia - casarinale58 : RT @TgrRai: #Coronavirus, sono state 8 le vittime per #Covid_19 tra i bambini e i ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio dell'epidemia e 149.00… - blogLinkes : Pediatri, pandemia blocca gli accesi al pronto soccorso, -40% - beverlytozier3 : RT @RaiNews: Sono 8 le vittime del Covid in Italia registrati nella fascia 0-19 anni dall'inizio della pandemia - lastampasalute : Coronavirus, quello che il Covid ha tolto ai bambini. I pediatri: 'Riaprite le scuole' -