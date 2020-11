Combinata nordica | Coppa del Mondo Ruka 2020 | Jarl Magnus Riiber può eguagliare il record di Ronny Ackermann

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nel weekend prenderà il via la XXXVIIIdelmaschile di. Come di consueto sarà Kuusamo a tenere a battesimo la nuova stagione. Nel XXI secolo la località finlandese ha infatti assunto in pianta pressoché stabile il ruolo di ouverture del massimo circuito. Si parte col botto, poiché sono previste ben tre competizioni individuali. Venerdì andrà in scena una prova dalla distanza ridotta sugli sci stretti, poiché dopo il salto si percorreranno solamente 5 km. Sabato e domenica infine vi sarà il classico format salto+10 km che da oltre un decennio costituisce il nerbo della. Il contesto è da sempre molto particolare poiché storicamente nella stazione sciistica di, situata appunto nei pressi della città di Kuusamo, il salto ...