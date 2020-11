Annalisa ospite di Radio Italia Live | «L’emozione triplicata di tornare sul palco»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) «Tornare sul palco è molto bello, più emozionante del solito. Impari di nuovo a fare qualcosa che facevi da sempre, ed è per questo che l’emozione è triplicata». A dirlo è Annalisa in occasione della quarta puntata di Radio Italia Live, che andrà in onda venerdì 27 novembre alle 21 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito ufficiale di Radio Italia. Nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza la cantante, che sarà anche ospite della terza edizione di Vanity Fair Stories, torna a esibirsi live dal Reward Music Place lanciando un messaggio di speranza per la musica dal vivo.