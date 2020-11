Amici 20 | Alberto Urso nel cast | ecco quale sarà il suo ruolo

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 26 novembre 2020) Da qualche settimana ha preso il via l’edizione 20 die la nuova classe è stata formata. Ovviamente, nel corso della gara non mancheranno le sorprese e quasi sicuramente alcuni di loro perderanno il banco, come spesso capita. Inoltre alcuni degli allievi si sono già aperti sulle loro vicende personali, come per esempio Esa circa la sua infanzia e Arianna sulla morte del padre. Oggi, però, parliamo di un’aggiunta all’interno del talent di Maria De Filippi. Stiamo parlando di un ex concorrente, ilè anche uscito vincitore da una delle edizioni passate. Ci riferiamo ad, cantante siciliano che da bambino ha anche preso parte Ti lascio una canzone. Andiamo a scoprireavrà.neldi ...