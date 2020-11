Windows 10: il 2021 sarà un anno con grandi aggiornamenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 2021 sarà un anno importante per il sistema operativo di Microsoft: Windows 10 verrà rinnovato ed è atteso il lancio di Windows 10X. Windows 10 Il colosso di Redmond, con l’aggiornamento di Windows 10 atteso per l’autunno 2021 (21H2), ha intenzione di introdurre alcune nuove funzionalità e un’interfaccia utente più moderna. Il progetto UI “Sun Valley”, del quale abbiamo parlato in un precedente articolo, dovrebbe rinnovare l’UI del menu Start, del Centro notifiche, della Barra delle applicazioni e di diverse app. Nel corso del 2021 sarà implementata l’emulazione delle app x86 a 64bit per Windows 10 on ARM. Inoltre, Microsoft sta lavorando per portare le app Android sul Microsoft ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilunimportante per il sistema operativo di Microsoft:10 verrà rinnovato ed è atteso il lancio di10X.10 Il colosso di Redmond, con l’aggiornamento di10 atteso per l’autunno(21H2), ha intenzione di introdurre alcune nuove funzionalità e un’interfaccia utente più moderna. Il progetto UI “Sun Valley”, del quale abbiamo parlato in un precedente articolo, dovrebbe rinnovare l’UI del menu Start, del Centro notifiche, della Barra delle applicazioni e di diverse app. Nel corso delimplementata l’emulazione delle app x86 a 64bit per10 on ARM. Inoltre, Microsoft sta lavorando per portare le app Android sul Microsoft ...

Le applicazioni Android sui PC con Windows 10, distribuite attraverso lo store ufficiale di Microsoft: forse già entro il prossimo anno.

