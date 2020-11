Tesla prepara una compatta per il mercato europeo

Leggi su wired

(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Foto:)È da anni che molti potenziali acquirenti chiedono a gran voce unae più adatta al traffico e al posteggio cittadino. Una soluzione che potrebbe diminuire le dimensioni e anche in modo sensibile l’autonomia a tutto vantaggio di una maggiore comodità e un prezzo finale più abbordabile. Qualcosa potrebbe muoversi con l’inaugurazione della Gigafactory di Berlino in Germania. A lasciarlo intendere è stato proprio Elon Musk, collegato per un’intervista da remoto. “Penso che ci sia molto talento tra designer e ingegneri in Europa. E molte delle persone migliori vogliono lavorare da qualche parte dove si possa dedicarsi a una progettazione originale”, ha commentato Musk durante l’intervento, aggiungendo che “Queste persone di talento non vogliono solo riprodurre una versione europea di qualcosa che è stato ...