Terrore a Lugano | ragazza accoltella due donne al centro commerciale “Inneggiava all’Isis”

(Di mercoledì 25 novembre 2020), 25 nov – Attimi di vero e proprioquelli trascorsi anel primo pomeriggio di ieri, quando una 28enne cittadina svizzera hato, ferendone una al collo in modo serio, dueall’interno delManor in piazza Dante. Scene da brivido che hanno subito richiamato la memoria alle recenti, efferate stragi di matrice islamica a Vienna e Nizza. Sì perché stando a quanto riportato da un testimone la giovanetrice gridava di essere dell’Isis. Circostanza, questa, che ha portato le autorità ad indagare su di una possibile matrice terroristica.squarciata dalL’attacco che ha squarciato la placida tranquillità della cittadina sita nel Canton Ticino ha ...

La Stampa

Una 28enne cittadina svizzera, poco prima delle 14, all'interno del grande magazzino Manor in piazza Dante a Lugano, ha ferito due donne, la prima afferrandola per il collo e ferendo la seconda al ...