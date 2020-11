Roma, Smalling: «Dopo aver parlato con Friedkin volevo assolutamente tornare» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chris Smalling parla del suo ritorno a Roma e spiega i motivi che lo hanno spinto a scegliere di nuovo i colori giallorossi Chris Smalling risponde alle domande dei tifosi nel Q&A organizzato dalla Roma. Ecco le sue parole. SERIE A – «Non avevo mai giocato in Serie A, l’avevo guardata in tv ma non sapevo cosa aspettarmi. In realtà il ritmo è abbastanza simile, penso si adatti bene al mio stile di gioco, sono passato da un campionato molto competitivo all’altro. Questo mi ha aiutato». RITORNO A Roma – «La dimensione del club e della sua storia, è simile al Manchester United, hanno una storia di successi e grandi ambizioni. Questo mi ha portato qui lo scorso anno e anche in estate, quando ho avuto diversi colloqui, ho parlato con i nuovi proprietari e ho visto la loro ambizione, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chrisparla del suo ritorno ae spiega i motivi che lo hanno spinto a scegliere di nuovo i colori giallorossi Chrisrisponde alle domande dei tifosi nel Q&A organizzato dalla. Ecco le sue parole. SERIE A – «Non avevo mai giocato in Serie A, l’avevo guardata in tv ma non sapevo cosa aspettarmi. In realtà il ritmo è abbastanza simile, penso si adatti bene al mio stile di gioco, sono passato da un campionato molto competitivo all’altro. Questo mi ha aiutato». RITORNO A– «La dimensione del club e della sua storia, è simile al Manchester United, hanno una storia di successi e grandi ambizioni. Questo mi ha portato qui lo scorso anno e anche in estate, quando ho avuto diversi colloqui, hocon i nuovi proprietari e ho visto la loro ambizione, ...

TuttoFanta : ??Report #ROMA: •#Dzeko in gruppo. •Allenamento a parte per #Smalling. •Resta da monitorare #Ibanez, in dubbio per… - Riccardoventi10 : RT @rivistalaroma: SMALLING: 'I Friedkin decisivi per il mio ritorno. A Roma sto benissimo' ?? #Smalling #asroma #friedkin ?? - Fantacalcio : Roma: Dzeko in gruppo! Le condizioni di Smalling, Mancini e Ibanez - corgiallorosso : Smalling: “Spero di raggiungere una finale con la Roma” - PagineRomaniste : Individuale per #Smalling, #Ibanez e #Mancini. #Dzeko in gruppo #ASRoma #ClujRoma #UEL -