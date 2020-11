Roma e i monopattini, è caos. Sospeso il servizio per 15 giorni di alcuni operatori, non rispettavano le regole (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ stato Sospeso per 15 giorni il servizio di alcuni operatori di monopattini in sharing perché non rispettavano le regole contrattualizzate sui livelli di efficienza della flotta. Ed ecco che il dipartimento Mobilità e Trasporti è intervenuto. Le misure sono state oggetto di condivisione con gli operatori prima dell’avvio dei servizi, sono pertanto note e chiare a tutti. Il monitoraggio svolto in questi mesi, nonostante il continuo confronto al tavolo con gli operatori, ha inevitabilmente portato Roma Capitale ad adottare le sanzioni previste. “Ribadisco che il rispetto delle regole è fondamentale, affinché la micromobilità sia un’opportunità per tutti. Con queste misure si deve ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ statoper 15ildidiin sharing perché nonlecontrattualizzate sui livelli di efficienza della flotta. Ed ecco che il dipartimento Mobilità e Trasporti è intervenuto. Le misure sono state oggetto di condivisione con gliprima dell’avvio dei servizi, sono pertanto note e chiare a tutti. Il monitoraggio svolto in questi mesi, nonostante il continuo confronto al tavolo con gli, ha inevitabilmente portatoCapitale ad adottare le sanzioni previste. “Ribadisco che il rispetto delleè fondamentale, affinché la micromobilità sia un’opportunità per tutti. Con queste misure si deve ...

