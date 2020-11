PS5 riceve un nuovo aggiornamento di sistema che migliora le performance (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questa settimana ci porta un nuovo aggiornamento del firmware di PS5. Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento del firmware per le console PS5 in tutto il mondo. Il nuovo firmware, versione 20.02-02.26.00, arriva una settimana dopo il 20.02-02.25.00. E, proprio come la scorsa settimana, anche in questo caso si tratta di un download di 868 MB. Inoltre, non sarete sorpresi di apprendere che Sony non ha specificato nel dettaglio a cosa serve effettivamente l'aggiornamento. L'unica patch note disponibile è l'ormai famosa: "Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questa settimana ci porta undel firmware di PS5. Sony ha pubblicato undel firmware per le console PS5 in tutto il mondo. Ilfirmware, versione 20.02-02.26.00, arriva una settimana dopo il 20.02-02.25.00. E, proprio come la scorsa settimana, anche in questo caso si tratta di un download di 868 MB. Inoltre, non sarete sorpresi di apprendere che Sony non ha specificato nel dettaglio a cosa serve effettivamente l'. L'unica patch note disponibile è l'ormai famosa: "Questodel software dile prestazioni". Leggi altro...

Abblablu : @CrabLord9 @PhenrirMailoki Traduzione del tweet. Mi brucia il culo dover pagare una ps5 mentre c'è chi per lavoro l… - MoonWhatever : @CrabLord9 @PhenrirMailoki Ah, mi ero perso il momento in cui il furto è diventato un atto di rivincita di classe.… - HDblog : RT @HDblog: PS5 è introvabile, ma c'è chi la riceve in omaggio da Sony per rivenderla a 1200 sterline - HDblog : PS5 è introvabile, ma c'è chi la riceve in omaggio da Sony per rivenderla a 1200 sterline - alepulv76 : @Roby848484 Dubito che le persone che hanno problemi seri vanno a prendere la Ps5...ecc... saranno ricconi,figli di… -