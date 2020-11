Nuggets di pollo fatti in casa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se vi piacciono i Nuggets di pollo, ma volete una versione più leggera e dietetica siete nel posto giusto. Questa ricetta è facile e la preparazione è di circa dieci minuti, veramente un’ottima idea per chi non vuole rinunciare a qualche pasto sfizioso. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 700 g di petto di pollo (pezzo intero) 100 g di farina 0 o 00 1/2 bicchiere di vino bianco 50 g di pangrattato 3-4 cucchiai di olio evo 1 dado vegetale Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Acqua Per preparare i Nuggets di pollo in casa, iniziamo tagliando a pezzetti il petto di pollo – se necessario rimuovete il grasso e gli ossicini – se invece lo avete già acquistato a bocconcini potete passare direttamente al passaggio ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se vi piacciono idi, ma volete una versione più leggera e dietetica siete nel posto giusto. Questa ricetta è facile e la preparazione è di circa dieci minuti, veramente un’ottima idea per chi non vuole rinunciare a qualche pasto sfizioso. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 700 g di petto di(pezzo intero) 100 g di farina 0 o 00 1/2 bicchiere di vino bianco 50 g di pangrattato 3-4 cucchiai di olio evo 1 dado vegetale Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Acqua Per preparare idiin, iniziamo tagliando a pezzetti il petto di– se necessario rimuovete il grasso e gli ossicini – se invece lo avete già acquistato a bocconcini potete passare direttamente al passaggio ...

