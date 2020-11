Moratti: “Per l’Inter può essere l’occasione giusta. Battiamo il Real” (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, nel giorno di Inter-Real Madrid ha rilasciato un’intervista a Leggo. Queste le sue parole: “Come vedo Inter-Real Madrid? Sono partite che fanno storia a sé, ma può essere l’occasione giusta. Il Real ha alcune assenze, ma soprattutto l’Inter viene dalla vittoria sul Torino ottenuta in maniera alla fine speciale, con grande carattere. E questo fa morale. Il primo tempo e i primi 10? del secondo sono stati deludenti. Poi è venuta fuori la qualità soprattutto degli attaccanti. Importante anche l’ingresso di Skriniar, ha rassicurato la difesa. Parole di Conte e Lukaku? Dichiarazioni giuste da parte di un allenatore che vuole molto di più e di un giocatore che dice che non si può fare una fatica terribile per recuperare dopo essersi dimenticati di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ex presidente del, Massimo, nel giorno di Inter-Real Madrid ha rilasciato un’intervista a Leggo. Queste le sue parole: “Come vedo Inter-Real Madrid? Sono partite che fanno storia a sé, ma può. Il Real ha alcune assenze, ma soprattuttoviene dalla vittoria sul Torino ottenuta in maniera alla fine speciale, con grande carattere. E questo fa morale. Il primo tempo e i primi 10? del secondo sono stati deludenti. Poi è venuta fuori la qualità soprattutto degli attaccanti. Importante anche l’ingresso di Skriniar, ha rassicurato la difesa. Parole di Conte e Lukaku? Dichiarazioni giuste da parte di un allenatore che vuole molto di più e di un giocatore che dice che non si può fare una fatica terribile per recuperare dopo essersi dimenticati di ...

