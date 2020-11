Milan, Ibrahimovic: «Dobbiamo convivere con il coronavirus» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato della positività al Covid-19 e delle giornate trascorse in isolamento in attesa della negatività al test Zlatan Ibrahimovic racconta l’esperienza vissuta durante la positività al Covid-19, che lo ha tenuto per alcune settimane lontano dai campi di gioco. Le parole a Sport Bladet dell’asso del Milan: «Dopo una settimana a casa ho sentito di voler riprendere ad allenarmi. Mi sono detto “Vediamo cosa succede”, ma dopo una settimana quando ho iniziato a fare esercizio ho sentito che mi stancavo rapidamente». Ibrahimovic prosegue: «L’ho fatto lo stesso perché volevo aprire i polmoni, far funzionare il mio cuore, aumentare il mio battito cardiaco. Ma non ho ottenuto di più. Non avevo febbre, nessun altro di questi segni o sintomi di cui parlano. Il coronavirus è qualcosa con cui ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Zlatanha parlato della positività al Covid-19 e delle giornate trascorse in isolamento in attesa della negatività al test Zlatanracconta l’esperienza vissuta durante la positività al Covid-19, che lo ha tenuto per alcune settimane lontano dai campi di gioco. Le parole a Sport Bladet dell’asso del: «Dopo una settimana a casa ho sentito di voler riprendere ad allenarmi. Mi sono detto “Vediamo cosa succede”, ma dopo una settimana quando ho iniziato a fare esercizio ho sentito che mi stancavo rapidamente».prosegue: «L’ho fatto lo stesso perché volevo aprire i polmoni, far funzionare il mio cuore, aumentare il mio battito cardiaco. Ma non ho ottenuto di più. Non avevo febbre, nessun altro di questi segni o sintomi di cui parlano. Ilè qualcosa con cui ...

