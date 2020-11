Michelle Hunziker svela un retroscena su Gerry Scotti: “Ero preoccupata” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Preoccupata per l’amico e collega Gerry Scotti: Michelle Hunziker ha confessato come ha vissuto la situazione quando il conduttore ha scoperto di essersi ammalato di Covid-19. La showgirl ne ha parlato nel corso di una diretta Facebook con Il Fatto Quotidiano durante la quale ha svelato come ha vissuto i momenti della malattia del collega di conduzione a Striscia La Notizia. “ Gerry mi ha fatto prendere un po’ di paura quando si è ammalato di Covid – ha spiegato la showgirl italo – svizzera -. Più mi tranquillizzava e più mi preoccupavo. Poi ho letto la sua intervista sulla sua esperienza ed è stata una cosa davvero brutta per lui. Ci ha fatto preoccupare un pochino”. Gerry Scotti aveva annunciato di essere positivo al Covid-19 in un post su ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 novembre 2020) Preoccupata per l’amico e collegaha confessato come ha vissuto la situazione quando il conduttore ha scoperto di essersi ammalato di Covid-19. La showgirl ne ha parlato nel corso di una diretta Facebook con Il Fatto Quotidiano durante la quale hato come ha vissuto i momenti della malattia del collega di conduzione a Striscia La Notizia. “mi ha fatto prendere un po’ di paura quando si è ammalato di Covid – ha spiegato la showgirl italo – svizzera -. Più mi tranquillizzava e più mi preoccupavo. Poi ho letto la sua intervista sulla sua esperienza ed è stata una cosa davvero brutta per lui. Ci ha fatto preoccupare un pochino”.aveva annunciato di essere positivo al Covid-19 in un post su ...

