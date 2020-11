Maradona è morto | addio al più grande calciatore di sempre

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 25 novembre 2020)– Diego Armando. Ci sono dei giocatori per i quali non si può guardare alle maglie che hanno indossato nel corso della loro carriera, ma soltanto alle magie che hanno regalato in campo, magari anche ai dispiaceri che hanno dato alla propria squadra del cuore.è undestinato a rimanere pernel cuore di chi lo ha ammirato e di chi ne ha seguito la sua vita, un continuo saliscendi di emozioni, di cadute e di rinascite. Questa la notizia che arriva direttamente dall’Argentina. Ci lascia uno dei campioni più grandi di questo sport.Pibe de Oro Secondo quanto riporta il “Clarin”,è deceduto nella sua casa di Buenos Aires in seguito ad una ...