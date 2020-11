“Ma tu sei malato, fatti curare!”. Adriana Volpe, lo scherzo de Le Iene prende una brutta piega (Di mercoledì 25 novembre 2020) Povera Adriana Volpe vittima di uno spietato scherzo da parte de Le Iene. La Volpe che, per l’occasione, è addirittura venuta in studio, ha veramente sofferto per questa candid camera. Lo scherzo delle Iene ad Adriana è stato parecchio pesante, tanto che lei ha ammesso: “Mi avete fatto passare un weekend tremendo”. In particolare Le Iene hanno fatto finta di rapire la cagnolina di Adriana Volpe, Grace, alla quale lei è legatissima. La conduttrice, dopo essere arrivata nello studio de Le Iene, prima di vedere lo scherzo, ha conosciuto l’ironia di Nicola Savino. Il conduttore delle Iene, insieme ad Alessia Marcuzzi, appena ha visto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Poveravittima di uno spietatoda parte de Le. Lache, per l’occasione, è addirittura venuta in studio, ha veramente sofferto per questa candid camera. Lodelleadè stato parecchio pesante, tanto che lei ha ammesso: “Mi avete fatto passare un weekend tremendo”. In particolare Lehanno fatto finta di rapire la cagnolina di, Grace, alla quale lei è legatissima. La conduttrice, dopo essere arrivata nello studio de Le, prima di vedere lo, ha conosciuto l’ironia di Nicola Savino. Il conduttore delle, insieme ad Alessia Marcuzzi, appena ha visto la ...

