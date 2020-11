L'ubiquità tv di Galli: il professore va in onda contemporaneamente su Rai3 e Rete4 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un professore su due reti diverse, ma nello stesso momento. Massimo Galli, direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano si “sdoppia” e, nella prima serata di martedì 24 novembre, è in collegamento sia con Bianca Berlinguer a Cartabianca che con Mario Giordano a Fuori dal Coro. La simultaneità delle interviste del professore non lascia indifferente il pubblico, anche se di mistero e magia non c’è traccia: uno dei due interventi, quello con Mario Giordano, è registrato. Su Rai3, il professore indossa giacca e cravatta e sullo sfondo c’è la sua abitazione; su Rete4 invece appare con camice bianco dal suo studio. E mentre su Rete4 Mario Giordano interroga Galli sull’eventuale riapertura delle scuole, sulla terza rete Rai il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unsu due reti diverse, ma nello stesso momento. Massimo, direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano si “sdoppia” e, nella prima serata di martedì 24 novembre, è in collegamento sia con Bianca Berlinguer a Cartabianca che con Mario Giordano a Fuori dal Coro. La simultaneità delle interviste delnon lascia indifferente il pubblico, anche se di mistero e magia non c’è traccia: uno dei due interventi, quello con Mario Giordano, è registrato. Su, ilindossa giacca e cravatta e sullo sfondo c’è la sua abitazione; suinvece appare con camice bianco dal suo studio. E mentre suMario Giordano interrogasull’eventuale riapertura delle scuole, sulla terza rete Rai il ...

HuffPostItalia : L'ubiquità tv di Galli: il professore va in onda contemporaneamente su Rai3 e Rete4 - jason05_ : RT @HuffPostItalia: L'ubiquità tv di Galli: il professore va in onda contemporaneamente su Rai3 e Rete4 - giuaddo99 : RT @HuffPostItalia: L'ubiquità tv di Galli: il professore va in onda contemporaneamente su Rai3 e Rete4 - kinglomux : RT @HuffPostItalia: L'ubiquità tv di Galli: il professore va in onda contemporaneamente su Rai3 e Rete4 - masolinismo : RT @HuffPostItalia: L'ubiquità tv di Galli: il professore va in onda contemporaneamente su Rai3 e Rete4 -

Ultime Notizie dalla rete : ubiquità Galli L'ironia social sul dono dell'ubiquità di Galli in televisione Giornalettismo