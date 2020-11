L’Inter parteciperà alla Milano Games Week

Leggi su esports247

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo aver annunciato una nuova collaborazione con Bundled,ha annunciato che sarà presente(MGW) che quest’anno giungedecima edizione. Malgrado il covid, l’evento si terrà dal 26 al 29 novembre 2020 e sarà totalmente online e trasmesso gratuitamente su Twitch. La Beneamata sarà rappresentata ovviamente dai giocatori professionisti di esports di Iter Esports e da alcuni facenti parte della rosa di Antonio Conte. L’evento da non perdere se siete tifosi dei neroazzurri sarà venerdi 27 alle ore 19 quando Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Stefano Sensi faranno da cavie per tre nuovi giochi sviluppati da case indipendenti: Griefhelm, King of Seas, Run to Marble Race. Non solo li proveranno ma si lasceranno anche andare commentandoli. La diretta su Twitch ...