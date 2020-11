Lella Palladino: «La violenza maschile sulle donne non è un destino» (Di mercoledì 25 novembre 2020) «In tanti parlano di cose che non conoscono direttamente, per questo deve arrivare alta la voce dei centri antiviolenza perché è la voce di chi quotidianamente incontra le donne». La sociologa Lella Palladino è una di quelle persone che ogni giorno incontrano le donne che subiscono violenza ed è lei a chiedere di far sentire la loro voce. Il suo libro si intitola Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi (Donzelli editore), parole che sono una dichiarazione di intenti, un monito, uno sprone: «Le donne che subiscono violenza possono riprendere in mano la propria vita». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) «In tanti parlano di cose che non conoscono direttamente, per questo deve arrivare alta la voce dei centri antiviolenza perché è la voce di chi quotidianamente incontra le donne». La sociologa Lella Palladino è una di quelle persone che ogni giorno incontrano le donne che subiscono violenza ed è lei a chiedere di far sentire la loro voce. Il suo libro si intitola Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi (Donzelli editore), parole che sono una dichiarazione di intenti, un monito, uno sprone: «Le donne che subiscono violenza possono riprendere in mano la propria vita».

La sociologa Lella Palladino è una di quelle persone che ogni giorno incontrano le donne che subiscono violenza ed è lei a chiedere di far sentire la loro voce. Il suo libro si intitola Non è un destino.

