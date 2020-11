La Campania vuole arruolare rianimatori ma all'appello rispondono appena in tre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Enza Cusmai In 165 aderiscono alla chiamata, abili soltanto 27: molti si sono infettati L'accorato appello lanciato in tv dalla Protezione civile il 15 novembre scorso, l'abbiamo ascoltato tutti. «Si cercano con urgenza 450 medici specializzati da destinare alla Regione Campania per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie e ospedaliere soprattutto nei reparti Covid». Alla scadenza del bando, tre giorni dopo, la Regione aveva accumulato un pacchetto di 165 mail di adesione, tra anestesisti, pneumologi, infettivologi, medici di pronto soccorso, un numero deludente ma pur sempre a tre zeri. Ma il conteggio era grezzo. Dopo contatti, rinunce e malattie, gli irriducibili, a ieri, sono solo 27, di cui tre anestesisti, quattro infettivologi e nove pneumologi. I più numerosi, se così si può dire, sono i medici dedicati ai pronto ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Enza Cusmai In 165 aderiscono alla chiamata, abili soltanto 27: molti si sono infettati L'accoratolanciato in tv dalla Protezione civile il 15 novembre scorso, l'abbiamo ascoltato tutti. «Si cercano con urgenza 450 medici specializzati da destinare alla Regioneper il supporto delle attività delle Aziende sanitarie e ospedaliere soprattutto nei reparti Covid». Alla scadenza del bando, tre giorni dopo, la Regione aveva accumulato un pacchetto di 165 mail di adesione, tra anestesisti, pneumologi, infettivologi, medici di pronto soccorso, un numero deludente ma pur sempre a tre zeri. Ma il conteggio era grezzo. Dopo contatti, rinunce e malattie, gli irriducibili, a ieri, sono solo 27, di cui tre anestesisti, quattro infettivologi e nove pneumologi. I più numerosi, se così si può dire, sono i medici dedicati ai pronto ...

Mari19660 : RT @cotrozzi_lisa: AIUTOOOO CAGNOLINO GIOVANE ACCALAPPIATO IN PROVINCIA DI AVELLINO. CON ZAMPE LEGATE. ORA È AL SANITARIO MA SARÀ TRASF… - Olivieri2Va : RT @cotrozzi_lisa: AIUTOOOO CAGNOLINO GIOVANE ACCALAPPIATO IN PROVINCIA DI AVELLINO. CON ZAMPE LEGATE. ORA È AL SANITARIO MA SARÀ TRASF… - a_den2017 : RT @cotrozzi_lisa: AIUTOOOO CAGNOLINO GIOVANE ACCALAPPIATO IN PROVINCIA DI AVELLINO. CON ZAMPE LEGATE. ORA È AL SANITARIO MA SARÀ TRASF… - angelavec69 : RT @cotrozzi_lisa: AIUTOOOO CAGNOLINO GIOVANE ACCALAPPIATO IN PROVINCIA DI AVELLINO. CON ZAMPE LEGATE. ORA È AL SANITARIO MA SARÀ TRASF… - ElisabettaPolet : RT @cotrozzi_lisa: AIUTOOOO CAGNOLINO GIOVANE ACCALAPPIATO IN PROVINCIA DI AVELLINO. CON ZAMPE LEGATE. ORA È AL SANITARIO MA SARÀ TRASF… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania vuole «Coronavirus, in Campania a gennaio 130mila immunizzati» Il Mattino Di Palma, Libera Campania «La mia lotta contro il virus: la terapia intensiva è dura e gli strumenti pochi»

A scrivere queste parole è il coordinatore regionale di Libera Campania Mariano Di Palma ... Non fanno bene queste immagini a chi mi conosce e mi vuole bene, ma sento il dovere di far capire a tutte e ...

‘I bambini devono tornare a scuola’: la lettera di una mamma

StampaGentile redazione di salernonotizie, sono una vostra lettrice e seguo quotidianamente le notizie che pubblicate. Spero tanto che vogliate pubblicare questo mio scritto. La mia più che una letter ...

A scrivere queste parole è il coordinatore regionale di Libera Campania Mariano Di Palma ... Non fanno bene queste immagini a chi mi conosce e mi vuole bene, ma sento il dovere di far capire a tutte e ...StampaGentile redazione di salernonotizie, sono una vostra lettrice e seguo quotidianamente le notizie che pubblicate. Spero tanto che vogliate pubblicare questo mio scritto. La mia più che una letter ...