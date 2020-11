Inter-Real Madrid, Conte all’arbitro Taylor: “Hai rovinato la partita” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si infiamma Inter-Real Madrid, match della quarta giornata di Champions League. E lo fa a spese dei nerazzurri che al 33? hanno recriminato per un doppio episodio da moviola sfavorevole: il mancato rigore a Vidal e l’espulsione per doppia ammonizione del centrocampista ex Barcellona per proteste ritenute eccessive dall’arbitro Taylor. E il tecnico Antonio Conte non è rimasto indifferente protestando a gran voce contro il direttore di gara inglese: “Hai rovinato una partita“, ha detto il tecnico nerazzurro. La strada dell’Inter ora è in salita dopo l’1-0 dei blancos con la firma di Hazard su rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si infiamma, match della quarta giornata di Champions League. E lo fa a spese dei nerazzurri che al 33? hanno recriminato per un doppio episodio da moviola sfavorevole: il mancato rigore a Vidal e l’espulsione per doppia ammonizione del centrocampista ex Barcellona per proteste ritenute eccessive d. E il tecnico Antonionon è rimasto indifferente protestando a gran voce contro il direttore di gara inglese:una partita“, ha detto il tecnico nerazzurro. La strada dell’ora è in salita dopo l’1-0 dei blancos con la firma di Hazard su rigore. SportFace.

