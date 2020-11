Haaland il precoce | distrugge record come le porte avversarie

Leggi su zon

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il giovane norvegesecontinua a stupire a suon di gol. Sedici in sole dodici giornate di Champions League: meglio di Messi e Ronaldo Siamo di fronte ad un fenomeno, inutile ripeterci, sarebbe lapalissiano, maci costringe a farlo. Non per le sue doti tecniche che sono visibili anche ai meno esperti, ma per la sua fame e maturità fuori dal normale per un classe 2000. Un norvegese che ha numeri bassi soltanto all’anagrafe e non parliamo ovviamente dell’altezza. Un macchina che parla la lingua del gol.sta impressionando endocon una facilità disarmante. Già sedici gol in Champions League (qui la cronaca di Juventus e Lazio) in sole dodici partite. Tanto per citare due giocatori qualunque, Messi dopo tante partite ne aveva segnati soltanto due e Cristiano Ronaldo ...